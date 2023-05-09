Генштаб ВСУ предупредил о возможных провокациях в России на параде 9 мая

В ведомстве подчеркнули, что Украина не воюет против гражданского населения и, в частности, детей.

Россия может готовить провокации против собственных граждан на парадах 9 мая, которые состоятся в ряде городов государства, в том числе с участием детей.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил утром 9 мая.

Там подчеркнули, что враг Украины – это государство-террорист, "помешанное на сакральных датах".

"Победобесие" россии постоянно требует новых больших жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения. Мы видим, что во многих российских городах 9 мая запланированы парады, в том числе и при участии детей. Не исключено, что Россия готовит провокации против своих жителей. Они неоднократно уничтожали своих людей ради политических целей", – отмечается в заявлении Генштаба.



В ведомстве подчеркнули, что ВСУ действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права, соблюдают правила и обычаи войны.

"Жизнь людей – ключевая ценность для нас. Мы не воюем против гражданского населения и, в частности, детей. Наша цель – защита своей страны", – говорится в сообщении.

Провокации в России на 9 мая

В украинской разведке накануне предупредили, что Россия готовит провокации на 9 мая. Спецслужбы могут устраивать "операцию под фальшивым флагом" и в самой РФ, и в Беларуси.

Кандидат политических наук Алексей Буряченко согласился с оценками разведки и считает, что под прицелом гражданское население России и Беларуси.

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