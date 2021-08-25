В Хмельницком несовершеннолетний мотоциклист влетел в троллейбус: видео

В Хмельницком несовершеннолетний мотоциклист влетел в троллейбус: видео

Парень получил телесные повреждения.

В Хмельницком 15-летний мотоциклист влетел в троллейбус на перекрестке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Инцидент произошел 23 августа около 22:35 на перекрестке улиц Соборной и Вайсера. Хмельничанин, управляя Suzuki въехал в троллейбус. Правоохранители открыли производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В результате ДТП 20-летняя пассажирка троллейбуса получила травм. Водитель мотоцикла — телесные повреждения. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение городской больницы.

Как сообщалось, в Николаеве, на проспекте Богоявленском, столкнулись мотоцикл и автомобиль "ВАЗ-2108". Пострадали два человека. Как утверждают очевидцы, мотоцикл двигался на очень высокой скорости, поэтому после столкновения двухколесное транспортное средство буквально разорвало на части — от места ДТП он улетел еще примерно на 200 метров.

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