В Хмельницком несовершеннолетний мотоциклист влетел в троллейбус: видео

Парень получил телесные повреждения.
В Хмельницком 15-летний мотоциклист влетел в троллейбус на перекрестке.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.
Инцидент произошел 23 августа около 22:35 на перекрестке улиц Соборной и Вайсера. Хмельничанин, управляя Suzuki въехал в троллейбус. Правоохранители открыли производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
В результате ДТП 20-летняя пассажирка троллейбуса получила травм. Водитель мотоцикла — телесные повреждения. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение городской больницы.
Как сообщалось, в Николаеве, на проспекте Богоявленском, столкнулись мотоцикл и автомобиль "ВАЗ-2108". Пострадали два человека. Как утверждают очевидцы, мотоцикл двигался на очень высокой скорости, поэтому после столкновения двухколесное транспортное средство буквально разорвало на части — от места ДТП он улетел еще примерно на 200 метров.