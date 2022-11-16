В Immigrant House рассказали, куда уезжали украинцы в 2022 году

Миграционные специалисты компании Immigrant House, которая занимается вопросами легального получения гражданства ЕС, рассказали, в какие страны чаще всего уезжали украинцы в 2022 году.

Разумеется, в контексте последних событий речь шла не о туризме или заработках, а о вынужденной миграции в поисках безопасного места. Воспользовавшись программами временной защиты и программами для беженцев, за границу выехали миллионы.

Многие страны показали готовность помочь украинцам, хотя характер и объем этой помощи для мигрантов отличался в зависимости от конкретного государства.

Многие люди успели вернуться в Украину, многие все еще опасаются за свою безопасность. Немало и тех, кто решил остаться в странах Европы, США и Канаде, оформляет ВНЖ, гражданство ЕС и другие документы для постоянного проживания за границей.

Если верить статистике миграционных специалистов, процент тех, кто планирует оставаться в чужой стране на долгий срок, не превышает 10-15%.

Куда выезжали украинцы?

В первую очередь, это Польша. Именно поляки приняли у себя около двух миллионов украинцев, преимущественно женщин и детей, но приезжали сюда и полные семьи.

Почти полтора миллиона украинцев выехали в Россию. В другие соседние страны, включая Молдову, Румынию и Словакию, выехали по 90 тысяч человек. Венгрия приняла около 30 тысяч беженцев.

Десятки тысяч украинцев уезжали подальше – в США или Канаду. Последняя предложила специальную программу для тех, кто хотел бы получить вид на жительство и остаться в стране. Разумеется, есть еще немало государств, где украинцы искали убежища, включая те государства/, которые официально не объявляли об оказании помощи беженцам.

Обратите внимание, что когда речь заходит о цифрах, сложно определить точное число уехавших за границу в ту или иную страну, так как статистика показывает только тех, кто оформлял специальный статус и пособия. Сколько людей находятся за границей и не оформили соответствующий статус – неизвестно.

Immigrant House: легальная помощь в получении гражданства

Компания Immigrant House предоставляет не только бесплатные консультации иммигрантам, беженцам и всем тем, кто был вынужден выехать за пределы Украины.

В компании обратили особое внимание, что специалисты оказывают конфиденциальные услуги в полном соответствии с миграционной политикой стран ЕС. То есть, речь идет о законном получении гражданства за определенную плату.