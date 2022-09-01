В Луцке поезд сбил мужчину

В Луцке под колеса поезда попал 71-летний местный житель. Событие произошло в среду, 31 августа.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

"Мужчина пересекал железнодорожный путь в неустановленном месте. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в отделение реанимации", — говорится в сообщении.

Ведомости следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

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