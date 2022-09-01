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У Луцьку потяг збив чоловіка

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У Луцьку потяг збив чоловіка

Фото: pixabay.com

Постраждалого госпіталізувли до реанімації.

 У Луцьку під колеса потяга потрапив 71-річний місцевий житель. Подія сталась у середу, 31 сепрня.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

"Чоловік перетинав залізничну колію у невстановленому місці. Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до відділення реанімації", - йдеться у повідмоленні.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

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