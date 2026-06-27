В Минобороны назвали неожиданный способ остановить войну: для этого не нужно оружие

Война в Украине / © ТСН.ua

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Советник министра обороны Украины, специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш») заявил, что одним из реальных способов ускорить окончание войны является информационное воздействие на население России через интернет.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Бескрестнова, руководство РФ готово продолжать войну против Украины в нынешнем формате в течение длительного времени, располагая достаточными ресурсами для пополнения личного состава и производства вооружений.

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«Думаю, все уже поняли, что руководство РФ готово вести эту войну в нынешнем формате очень долго. Находить каждый месяц 30 тысяч человек для отправки на смерть, чтобы удержать фронты, — не проблема», — отметил советник министра обороны.

В то же время он считает, что ключевым фактором, который может повлиять на темпы завершения войны, является реакция российского общества на последствия боевых действий и внутренние проблемы, вызванные конфликтом.

«Реальная возможность ускорить окончание войны заключается в реакции населения России на наши действия. Раньше ОВО было где-то далеко, а теперь вдруг оказалось рядом», — написал Бескрестнов.

По его словам, украинцам следует более активно использовать Интернет в качестве инструмента для донесения информации до граждан РФ, демонстрируя влияние войны на повседневную жизнь россиян и объясняя причины возникновения этих проблем.

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«Если вы хотите остановить войну, помогайте влиять на народ РФ через интернет. Россиянам нужно повсеместно объяснять истинные причины их нынешних проблем и пути их устранения», — подчеркнул он.

Бескрестнов также призвал размещать в информационном пространстве больше материалов из регионов России, чтобы жители страны могли увидеть масштабы последствий войны для своего государства.

По его мнению, информационное воздействие является важной составляющей современных конфликтов наряду с боевыми действиями.

«Не все войны происходят на поле боя. Когнитивная война — одна из них. И мы в Министерстве обороны знаем, что это такое», — подытожил советник министра обороны Украины.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Силы обороны ежедневно демонстрируют высокую эффективность на поле боя, заставляя агрессора платить высокую цену за вторжение. Системные удары Украины становятся все более ощутимыми для военной машины Кремля.

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