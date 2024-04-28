В Николаеве — взрывы — СМИ

Очевидцы сообщили о ряде взрывов.
В ночь на 28 апреля 2024 года в Николаеве раздались звуки взрывов.
Об этом информировало Общественное.
Ранее в области была объявлена воздушная тревога.
"Взрывы в Николаеве. Выясняем. Предоставлю информацию впоследствии", — заявил Николаевский городской голова Александр Синкевич.
Позже в пабликах сообщили о повторных взрывах.
"Николаевцы, воздушная тревога еще продолжается, поэтому прошу быть максимально осторожными. Еще раз говорю, что всю официальную информацию предоставим! Прошу не выкладывать фото/видео в соцсетях", - добавил позже мэр города.
Напомним, что ранее во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов, в частности, в Джанкое и Евпатории.
К тому же в Крыму была объявлена ракетная опасность.
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