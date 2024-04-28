В Николаеве — взрывы — СМИ

В ночь на 28 апреля 2024 года в Николаеве раздались звуки взрывов.

Об этом информировало Общественное.

Ранее в области была объявлена воздушная тревога.

"Взрывы в Николаеве. Выясняем. Предоставлю информацию впоследствии", — заявил Николаевский городской голова Александр Синкевич.

Позже в пабликах сообщили о повторных взрывах.

"Николаевцы, воздушная тревога еще продолжается, поэтому прошу быть максимально осторожными. Еще раз говорю, что всю официальную информацию предоставим! Прошу не выкладывать фото/видео в соцсетях", - добавил позже мэр города.

Также читайте Во временно оккупированном полуострове Крым – пробки

Напомним, что ранее во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов, в частности, в Джанкое и Евпатории.

К тому же в Крыму была объявлена ракетная опасность.

Читайте также: