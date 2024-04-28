У Миколаєві - вибухи - ЗМІ

Очевидці повідомили про низку вибухів.
У ніч проти 28 квітня 2024 року у Миколаєві пролунали звуки вибухів.
Про це інформувало Суспільне.
Раніше в області була оголошена повітряна тривога.
"Вибухи у Миколаєві. Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом", - заявив Миколаївській міський голова Олександр Синкевич.
Пізніше у пабліках повідомили про повторні вибухи.
"Миколаївці, повітряна тривога ще триває, тому прошу бути максимально обережними. Ще раз кажу, що всю офіційну інформацію надамо! Прошу не викладати фото/відео в соцмережах", - додав пізніше мер міста.
Нагадаємо, що раніше у тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів, зокрема, у Джанкої та Євпаторії.
До того ж у Криму була оголошена ракетна небезпека.
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