У Миколаєві - вибухи - ЗМІ

У ніч проти 28 квітня 2024 року у Миколаєві пролунали звуки вибухів.

Про це інформувало Суспільне.

Раніше в області була оголошена повітряна тривога.

"Вибухи у Миколаєві. Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом", - заявив Миколаївській міський голова Олександр Синкевич.

Пізніше у пабліках повідомили про повторні вибухи.

"Миколаївці, повітряна тривога ще триває, тому прошу бути максимально обережними. Ще раз кажу, що всю офіційну інформацію надамо! Прошу не викладати фото/відео в соцмережах", - додав пізніше мер міста.

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Нагадаємо, що раніше у тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів, зокрема, у Джанкої та Євпаторії.

До того ж у Криму була оголошена ракетна небезпека.

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