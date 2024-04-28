Астрологічний прогноз на 28 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли людині до снаги будь-яка – навіть найскладніша – справа, головне – подолати всі перешкоди, які можуть виникнути на її шляху.

Символ дня: Душа-психея.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: сапфіровий, топазовий, аметистовий.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороба, яка почалася сьогодні, буде тривалою, хоча і млявою – небажано її запускати. Це також небезпечний час для людей, які мають проблеми з психікою – їм варто стежити за своїм станом і в разі потреби вчасно прийняти необхідні ліки.

Харчування дня: день сприятливий для початку будь-якої дієти й голодування.

Стрижка дня: стригтися сьогодні не рекомендується.

Дачні роботи дня: не можна допускати пошкодження рослин.

Магія і містика дня: можна здійснювати магічні обряди, які використовують магічну силу напівдорогоцінного каміння та мінералів.

Сни дня: сни цієї ночі дають підказку щодо того, які події минулого впливають на сьогодення і особливо на майбутнє.

Табу дня: необхідно уникати висоти.

Цитата дня: "Воля – це те, що змушує діяти, коли твій розум каже, що ти вже переможений" (Карлос Кастанеда).

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