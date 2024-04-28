Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 28 апреля

Астрологический прогноз на 28 апреля

Горный хрусталь - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда человеку по плечу любое – даже самое сложное – дело, главное – преодолеть все препятствия, которые могут возникнуть на пути. 

Символ дня: Душа-психея.

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: сапфировый, топазовый, аметистовый. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся сегодня будет продолжительной, хоть и вялотекущей – нежелательно ее запускать. Это также опасное время для людей, у которых есть проблемы с психикой – им стоит следить за своим состоянием, и, в случае необходимости, вовремя принять необходимые лекарства. 

Питание дня: день благоприятен для начала любой диеты и голодания. 

Стрижка дня: стричься сегодня не рекомендуется. 

Дачные работы дня: нельзя допускать повреждение растений. 

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды, использующие магическую силу полудрагоценных камней и минералов.

Сны дня: сны нынешней ночи дают подсказку относительно того, какие события прошлого влияют на настоящее и, особенно, будущее. 

Табу дня: необходимо избегать высоты. 

Цитата дня: «Воля – это то, что заставляет действовать, когда твой рассудок говорит, что ты уже повержен» (Карлос Кастанеда). 

Читайте также:

Они впервые заговорили об этом! Жены погибших военных рассказали о жизни после потери

Они впервые заговорили об этом! Жены погибших военных рассказали о жизни после потери

Похожие темы:

Следующая публикация