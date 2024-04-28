Астрологический прогноз на 28 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда человеку по плечу любое – даже самое сложное – дело, главное – преодолеть все препятствия, которые могут возникнуть на пути.
Символ дня: Душа-психея.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: сапфировый, топазовый, аметистовый.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся сегодня будет продолжительной, хоть и вялотекущей – нежелательно ее запускать. Это также опасное время для людей, у которых есть проблемы с психикой – им стоит следить за своим состоянием, и, в случае необходимости, вовремя принять необходимые лекарства.
Питание дня: день благоприятен для начала любой диеты и голодания.
Стрижка дня: стричься сегодня не рекомендуется.
Дачные работы дня: нельзя допускать повреждение растений.
Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды, использующие магическую силу полудрагоценных камней и минералов.
Сны дня: сны нынешней ночи дают подсказку относительно того, какие события прошлого влияют на настоящее и, особенно, будущее.
Табу дня: необходимо избегать высоты.
Цитата дня: «Воля – это то, что заставляет действовать, когда твой рассудок говорит, что ты уже повержен» (Карлос Кастанеда).
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