Астрологический прогноз на 28 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда человеку по плечу любое – даже самое сложное – дело, главное – преодолеть все препятствия, которые могут возникнуть на пути.

Символ дня: Душа-психея.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: сапфировый, топазовый, аметистовый.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся сегодня будет продолжительной, хоть и вялотекущей – нежелательно ее запускать. Это также опасное время для людей, у которых есть проблемы с психикой – им стоит следить за своим состоянием, и, в случае необходимости, вовремя принять необходимые лекарства.

Питание дня: день благоприятен для начала любой диеты и голодания.

Стрижка дня: стричься сегодня не рекомендуется.

Дачные работы дня: нельзя допускать повреждение растений.

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды, использующие магическую силу полудрагоценных камней и минералов.

Сны дня: сны нынешней ночи дают подсказку относительно того, какие события прошлого влияют на настоящее и, особенно, будущее.

Табу дня: необходимо избегать высоты.

Цитата дня: «Воля – это то, что заставляет действовать, когда твой рассудок говорит, что ты уже повержен» (Карлос Кастанеда).

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