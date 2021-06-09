В Одессе на пляже спасатели провели учения: видео

Двенадцать спасенных — всего за месяц.

В Одессе спасатели прямо на пляже устроили обучения. Говорят, купальный сезон только начался, а люди уже массово пренебрегают правилами безопасности. Из воды вытаскивать их приходится каждый день.

Об этом говорится в ТСН Ранок.

Во время учений в море спасатели вывели скоростную технику, свои навыки спасения демонстрировали матросы. По отдельной программе тренировались и водолазы. А на берегу бойцы ГСЧС отрабатывали оказания первой медицинской помощи. Как спасти человека, который тонет, учили желающих. Говорят: главная причина трагедий в воде — алкоголь. Чаще всего тонут люди в нетрезвом состоянии. Или же те, кто переоценивает свои силы и заплывает слишком далеко он берега.



"Даже учитывая, что у нас еще нет погоды и еще не было такого количества людей на пляжах, вода достаточно холодная, начиная от САПов и каякеров, которые едут на встречу солнцу рано. Они вышли в хорошую погоду, отплыли от берега 300 метров, поднялся ветер и мы выезжаем ", — рассказал начальник спасательно-водолазной службы Одессы Степан Коцюба.

Новости Украины: в Одессе спасатели прямо на пляже устроили обучения

Напомним, в Украине за первые недели мая утонули 43 человека, из которых трое детей.

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