В Одесі на пляжі рятувальники провели навчання: відео

Дванадцятеро врятованих - лише за місяць.

В Одесі рятувальники просто на пляжі влаштували навчання. Кажуть, купальний сезон тільки-но розпочався, а люди вже масово нехтують правилами безпеки. З води витягати їх доводиться чи не щодня.

Про це йдеться у ТСН Ранок.

Під час навчань у море рятувальники вивели швидкісну техніку, свої навички порятунку демонстрували матроси. За окремою програмою тренувалися і водолази. А на березі бійці ДСНС відпрацьовували надання першої медичної допомоги. Як вурятувати людину, що тоне, навчали охочих. Кажуть: головна причина трагедій у воді - алкоголь. Найчастіше тонуть люди напідпитку. Або ж ті, хто переоцінює власні сили та запливає надто далеко він берега.



"Навіть враховуючи, що у нас ще немає погоди і ще не було такої кількості людей на пляжах, вода достатньо холодна, починаючи від САПів і каякерів, які їдуть на зустріч сонцю рано. Вони вийшли в гарну погоду, відплили від берега за 300 метрів, піднявся вітер і ми виїжджаємо", - розповів начальник рятувально-водолазної служби Одеси Степан Коцюба.

Новини України: в Одесі рятувальники просто на пляжі влаштували навчання

Нагадаємо, в Україні за перші тижні травня потонули 43 людини, з яких троє дітей.

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