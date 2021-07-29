В Одессе взорвался почтомат: что нашли на месте (видео)

В Одессе взорвался почтомат: что нашли на месте (видео)

В одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство.

Сегодня, 29 июля, в одном из супермаркетов в районе одесской Лузановки прогремел взрыв. Инцидент произошел н а Николаевской дороге 170-а.

Взрыв произошел в ячейке почтомата у входа в супермаркет, рядом с трамвайной остановкой. Обошлось без пострадавших.

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Как сообщили в полиции Одесской области, взрывотехники уже установили, что в одном из ящиков сработало самодельное устройство. Оно состояло из электротаймера, батареи и петарды. Остатки устройства направили на экспертизу.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причастных лиц. Предварительно событие квалифицировали по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Отметим, что сегодня взорвался почтомат и в Киеве. Известно, что пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

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