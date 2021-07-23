В прифронтовой Марьинке от взрыва во дворе ранен мужчина

В прифронтовой Марьинке от взрыва во дворе ранен мужчина

Пострадавший в больнице.

В Донецкой области утром 23 мая во прифронтовой Марьинке пострадал 52-летний мирный житель. Он получил осколочные ранения.

Об этом информирует полиция Донецкой области.

Известно, что в момент взрыва, в 06.45, мужчина находился во дворе своего дома. Предварительно установлено, что сдетонировал неустановленный предмет.

Местный житель получил осколочные ранения различных частей тела. Его госпитализировали. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в Буденновском районе оккупированного Донецка произошел взрыв на газопроводе.

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