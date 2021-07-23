ЕСПЧ разрешил выпускать презервативы с изображением Путина

Грузинской компании-производителю презервативов пытались запретить производить презервативы с изображениями исторических лиц и религиозной тематикой.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге обнаружил нарушение статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнения) в решениях национальных судов Грузии, которыми владелицу компании Aiisa оштрафовали за неэтичные изображения на презервативах и запретили их производить. Об этом сообщает грузинское издание "Сова".

Компания Aiisa создавала презервативы, на обертке которых размещены, в частности, изображение президента России Владимира Путина, советского диктатора Иосифа Сталина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В решении национальных судов, куда поступила жалоба на неэтичную рекламу, решили, что такие изображения и надписи на продукции сексуального характера нарушают моральные устои. Владелицу компании Aiisa Ананию Гачечиладзе оштрафовали на 500 лари (около 160 долларов).

Фото: Facebook/aiisacondoms

Однако, в ЕСПЧ, куда обратились представители компании, признали, что решения национальных судов, которые ограничили свободу віражения мнений истца, "не были ни релевантными, ни достаточными для оправдания вмешательства в статью 10 Конвенции по правам человека".

В ЕСПЧ также напомнили, что Конституционным судом Грузии установлен стандарт, согласно которому "недопустимо навязывать этические нормы или мировоззрение конкретного лица или группы лиц другим группам общества с помощью государственных институтов, в том числе суда".

Решения национальных судов Грузии по этому поводу в Страсбурге признали незаконными.

Напомним, ранее Путин подписал закон, согласно которому шампанским можно называть только игристые вина, произведенные в России.

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