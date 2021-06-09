В Одессе за развращение девушки-подростка задержали 24-летнего парня

Ему уже объявили о подозрении.

В Одессе разоблачили 24-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетнюю девушку. Парень отсылал в мессенджеры 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, вел откровенные беседы на сексуальные темы, выпросил фото в обнаженном виде и добился встречи, во время которой и совершил с ней действия сексуального характера.

Об этом сообщили в ГУНП.

Во время обысков у мужчины изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители и карты памяти.

Ему огласили о подозрении в совершении действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и совращении несовершеннолетней. Фигуранту грозит срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Черновцах освободили преподавателя Черновицкого областного профессионального колледжа искусств имени Сидора Воробкевича. Мужчину подозревают в развращении несовершеннолетних.

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