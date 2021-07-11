В оккупированном Севастополе со скалы упала женщина

В оккупированном Севастополе со скалы упала женщина

Спасатели доставали пострадавшую из труднодоступного места.

В крымском Севастополе со скалы сорвалась женщина. Пострадавшая получила тяжелые травмы. Как произошло событие — неизвестно.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого "Центра гражданской защиты Севастополя", пишет Ассоциация реинтеграции Крыма.

Инцидент произошел в районе остановки "Маяк" Гагаринского района.

"Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшую из труднодоступного места и передали медикам", — говорится в сообщении.

Напомним, в Коростене на Ивана Купала взорвались канистры с бензином, людей разбросало на несколько метров. Возгорание произошло из-за попадания искры от пиротехники.

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