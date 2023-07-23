В результате вражеской атаки в Одессе пострадало 18 человек, среди них — 4 детей

По состоянию на 03:00 23 июля 2023 г. в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в социальных сетях.

В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.

"Информация может изменяться. Бригады скорой помощи работают на местах", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.