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В результате вражеской атаки в Одессе пострадало 18 человек, среди них — 4 детей

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В результате вражеской атаки в Одессе пострадало 18 человек, среди них — 4 детей

В результате вражеской атаки на Одессу есть пострадавшие / Фото: ТСН.ua

Стали известны последствия российской атаки в Одессу.

По состоянию на 03:00 23 июля 2023 г. в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в социальных сетях.

В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.

"Информация может изменяться. Бригады скорой помощи работают на местах", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.

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Дата публикации
Просмотры
1521
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