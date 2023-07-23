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Унаслідок ворожої атаки в Одесі постраждало 18 осіб, серед них - 4 дітей

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Унаслідок ворожої атаки в Одесі постраждало 18 осіб, серед них - 4 дітей

Унаслідок ворожої атаки на Одесу є потерпілі / Фото: ТСН.ua

Стали відомі наслідки російської атаки на Одесу.

Станом на 03:00 23 липня 2023 року в Одесі 18 постраждалих, серед яких 4 дітей. 

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у соціальних мережах. 

До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти.

"Інформація може змінюватися. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика

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Перегляди
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