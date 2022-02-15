В Тернополе 20-летний парень пытался отрезать себе пальцы

Юношу госпитализировали в психоневрологический диспансер.
В воскресенье, 13 февраля, в Тернополе 20-летний парень, по словам свидетелей, самостоятельно пытался отрезать себе пальцы и нанес себе повреждения. Инцидент произошел в 3:17 на ул. В. Великого.
Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи Тернополя.
По вызову прибыла бригада медиков, после оказания помощи, юношу госпитализировали в психоневрологический диспансер.
"С множественными резаными ранами 2-го, 3-го, 4-го пальцев правой кисти, с расстройствами психики и поведения вследствие употребления алкоголя пострадавший, после оказанной медицинской помощи, доставлен в психоневрологический диспансер", — говорится в сообщении.
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