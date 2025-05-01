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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

В Тисе обнаружили очередного утопленника: детали

Тело зафиксировали у украинского берега у границы с Венгрией

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Утопленник в Тисе

Утопленник в Тисе

Утром 1 мая пограничники обнаружили очередного утопленника в Тисе. Личность погибшего устанавливают.

Об этом сообщили в ГНСУ.

Как отметили в ведомстве, с начала полномасштабной войны это уже 46-й случай, когда пограничники обнаруживают тело в Тисе.

Напомним, утром 30 марта во время мониторинга границы с Румынией пограничники обнаружили в реке Тиса тело человека. Правоохранители будут выяснять обстоятельства произошедшего.

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Дата публикации
Количество просмотров
130
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