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- Украина
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В Тисе обнаружили очередного утопленника: детали
Тело зафиксировали у украинского берега у границы с Венгрией
Утром 1 мая пограничники обнаружили очередного утопленника в Тисе. Личность погибшего устанавливают.
Об этом сообщили в ГНСУ.
Как отметили в ведомстве, с начала полномасштабной войны это уже 46-й случай, когда пограничники обнаруживают тело в Тисе.
Напомним, утром 30 марта во время мониторинга границы с Румынией пограничники обнаружили в реке Тиса тело человека. Правоохранители будут выяснять обстоятельства произошедшего.