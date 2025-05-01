У Тисі виявили чергового потопельника: деталі

Потопельник у Тисі / © ДПСУ

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Зранку 1 травня прикордонники виявили чергового потопельника у Тисі. Особу загиблого наразі встановлюють.

Про це повідомили у ДПСУ.

Як зазначили у відомстві, з початку повномасштабної війни це вже 46-й випадок, коли прикордонники виявляють тіло у Тисі.

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Нагадаємо, вранці 30 березня під час моніторингу кордону з Румунією прикордонники виявили у річці Тиса тіло людини. Правоохоронці з’ясовуватимуть обставини події.