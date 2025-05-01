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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
130
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1 хв

У Тисі виявили чергового потопельника: деталі

Тіло зафіксували біля українського берега біля кордону з Угорщиною

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Потопельник у Тисі

Потопельник у Тисі / © ДПСУ

Зранку 1 травня прикордонники виявили чергового потопельника у Тисі. Особу загиблого наразі встановлюють.

Про це повідомили у ДПСУ.

Як зазначили у відомстві, з початку повномасштабної війни це вже 46-й випадок, коли прикордонники виявляють тіло у Тисі.

Нагадаємо, вранці 30 березня під час моніторингу кордону з Румунією прикордонники виявили у річці Тиса тіло людини. Правоохоронці з’ясовуватимуть обставини події.

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Дата публікації
Кількість переглядів
130
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