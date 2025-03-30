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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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881
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У Тисі виявили тіло чергового потопельника: що відомо

Ймовірно, чоловік намагався у такий спосіб перетнути кордон з Україною.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
У Тисі виявили потопельника

У Тисі виявили потопельника / © ДПСУ

Вранці 30 березня під час моніторингу кордону з Румунією прикордонники виявили у річці Тиса тіло людини. Правоохоронці з’ясовуватимуть обставини події.

Про це повідомляє ДПСУ.

Як зазначається, потопельник перебував у воді за 30 метрів від українського берега. На місце події правоохоронці викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції.

“Особа потопельника наразі встановлюється”, — зазначили у відомстві.

Раніше ми писали про те, що львів’янин заплатив 15 тисяч доларів за нелегальний перетин кордону, але замість Угорщини опинився у смертельно небезпечній течії Тиси.

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