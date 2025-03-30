- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 881
- Час на прочитання
- 1 хв
У Тисі виявили тіло чергового потопельника: що відомо
Ймовірно, чоловік намагався у такий спосіб перетнути кордон з Україною.
Вранці 30 березня під час моніторингу кордону з Румунією прикордонники виявили у річці Тиса тіло людини. Правоохоронці з’ясовуватимуть обставини події.
Про це повідомляє ДПСУ.
Як зазначається, потопельник перебував у воді за 30 метрів від українського берега. На місце події правоохоронці викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції.
“Особа потопельника наразі встановлюється”, — зазначили у відомстві.
Раніше ми писали про те, що львів’янин заплатив 15 тисяч доларів за нелегальний перетин кордону, але замість Угорщини опинився у смертельно небезпечній течії Тиси.