У Тисі виявили тіло чергового потопельника: що відомо

У Тисі виявили потопельника / © ДПСУ

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Вранці 30 березня під час моніторингу кордону з Румунією прикордонники виявили у річці Тиса тіло людини. Правоохоронці з’ясовуватимуть обставини події.

Про це повідомляє ДПСУ.

Як зазначається, потопельник перебував у воді за 30 метрів від українського берега. На місце події правоохоронці викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції.

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“Особа потопельника наразі встановлюється”, — зазначили у відомстві.

Раніше ми писали про те, що львів’янин заплатив 15 тисяч доларів за нелегальний перетин кордону, але замість Угорщини опинився у смертельно небезпечній течії Тиси.