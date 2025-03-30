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У Міннесоті США легкомоторний літак впав на будинок (відео)
Внаслідок авіатрощі спалахнула пожежа.
В американському штаті Міннесота легкомоторний літак SOCATA TBM7 впав просто на житловий будинок. Найімовірніше, усі пасажири загинули.
Про це повідомляє пресслужба Федерального управління цивільної авіації США (FAA).
Як зазначається, борт прямував зі штату Айови до Міннеаполіса. Диспетчер неодноразово попереджав пілота про те, що повітряне судно летить занадто низько. Літак розбився за 13 км від пункту призначення.
Кількість людей, яка перебувала на борту, невідома. На щастя, мешканцям будинку вдалося вчасно евакуюватися.
Нагадаємо, у понеділок, 24 березня, на Алясці (США) пасажирський літак зник безвісти над гірським масивом. Він зазнав авіакатастрофи, проте двом пасажирам та пілоту вдалося вижити.