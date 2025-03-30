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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
259
Время на прочтение
1 мин

В Миннесоте США легкомоторный самолет упал на дом (видео)

В результате авиатрощи вспыхнул пожар.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
В Миннесоте США легкомоторный самолет упал на здание

В Миннесоте США легкомоторный самолет упал на здание / © соцмережі

В американском штате Миннесота легкомоторный самолет SOCATA TBM7 упал прямо на жилой дом. Скорее всего, все пассажиры погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Как отмечается, борт направлялся из штата Айовы в Миннеаполис. Диспетчер неоднократно предупреждал пилота о том, что воздушное судно летит слишком низко. Самолет разбился в 13 км от пункта назначения.

Количество находившихся на борту людей неизвестно. К счастью, жильцам дома удалось своевременно эвакуироваться.

Напомним, в понедельник, 24 марта, на Аляске (США) пассажирский самолет пропал без вести над горным массивом. Он подвергся авиакатастрофе, однако двум пассажирам и пилоту удалось выжить.

Дата публикации
Количество просмотров
259
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