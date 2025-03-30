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В Миннесоте США легкомоторный самолет упал на дом (видео)
В результате авиатрощи вспыхнул пожар.
В американском штате Миннесота легкомоторный самолет SOCATA TBM7 упал прямо на жилой дом. Скорее всего, все пассажиры погибли.
Об этом сообщает пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Как отмечается, борт направлялся из штата Айовы в Миннеаполис. Диспетчер неоднократно предупреждал пилота о том, что воздушное судно летит слишком низко. Самолет разбился в 13 км от пункта назначения.
Количество находившихся на борту людей неизвестно. К счастью, жильцам дома удалось своевременно эвакуироваться.
Напомним, в понедельник, 24 марта, на Аляске (США) пассажирский самолет пропал без вести над горным массивом. Он подвергся авиакатастрофе, однако двум пассажирам и пилоту удалось выжить.