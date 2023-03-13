Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

Фото: ТСН.ua

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите в укрытие.

В Украине второй раз за день 13 марта объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснела" почти вся страна, кроме западных и южных областей.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Мониторинговые чаты сообщают об активности российской авиации. Существует угроза ракетного удара.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу. Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите в укрытие.

alerts.in.ua / ©
alerts.in.ua

Когда рухнет экономика России и какие санкции остановят войну

Когда рухнет экономика России и какие санкции остановят войну

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
11к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация