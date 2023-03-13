В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: угроза ракетного удара

Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите в укрытие.

В Украине второй раз за день 13 марта объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснела" почти вся страна, кроме западных и южных областей.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Мониторинговые чаты сообщают об активности российской авиации. Существует угроза ракетного удара.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу. Не пренебрегайте собственной безопасностью – перейдите в укрытие.

alerts.in.ua

Когда рухнет экономика России и какие санкции остановят войну

Читайте также: