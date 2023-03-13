"Путина предадут": оппозиционер предупредил об опасном сценарии после смены руководства РФ

Диктатор России Владимир Путин проигрывает инициированную им войну против Украины и это еще сильнее ослабит его режим. Впрочем, после смены руководства РФ Западу не стоит садиться за стол переговоров с новым главой Кремля – это будет огромной ошибкой и опасным сценарием.

Об этом заявил российский оппозиционер Михаил Ходорковский, сейчас живущий в Лондоне и являющийся одним из самых злейших врагов диктатора РФ Владимира Путина, в интервью изданию "Rzeczpospolita".

Российский оппозиционер считает, что введенные против России санкции ослабляют режим Путина, но победа Украины в войне также ослабит его.

"Лично я пытаюсь разговаривать даже с путинской элитой. Я верю, что в конце концов элиты предадут Путина. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее. Я убежден, что Путин проиграет эту войну и не сможет удержать ныне оккупированные территории", — подчеркивает Ходорковский.

Кроме того, он считает, что "пришло время, чтобы Россия перестала быть империей". По его словам, такая " идиотская идея" Путина ведет к несчастью. По его мнению, опасным решением была бы замена российского лидера во главе с элитой по согласованию с западными государствами.

"Это самый опасный сценарий из всех возможных. Она заключается в том, что после ухода Путина Запад с удовольствием начал бы переговоры с неким Михаилом Мишустиным и начались переговоры, например, о сокращении стратегических наступательных вооружений. А в ответ санкции были бы отменены. Это было бы бы огромной ошибкой", – считает Ходорковский.

Ходорковский также подверг критике российских олигархов, которые не осуждают нападение РФ на Украину, хотя, по его мнению, им это точно не нравится.

"Нельзя сидеть на двух табуретах, пока Путин бомбит украинские города и убивает там людей. Неужели жизнь российских богачей стоят больше, чем жизни людей, которых убивают те проклятые "Кинжалы"? Пусть они определяются, на чьей они стороне", — говорит Ходорковский.

Напомним, ранее российский оппозиционер Михаил Ходорковский перечислил три пути развития войны, начатой Россией во главе с диктатором Кремля Владимиром Путиным.

Как заявлял политолог, война в Украине привела к тому, что образовавшиеся после развала Советского Союза в Средней Азии и на Кавказе страны-союзники России сейчас резко отвращаются от Москвы.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что российский диктатор Владимир Путин после падения режима в РФ сможет укрыться только в Северной Корее.

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