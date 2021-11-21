В Украине остались без света 94 населенных пункта — ГСЧС

Над возобновлением электроснабжения уже работают.
В пяти областях Украины из-за сильного ветра остались без света 94 населенных пункта.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов 21 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 94 населенных пункта в 5 областях (Сумская – 30, Черниговская – 25, Киевская – 21, Житомирская – 15 и Донецкая – 3) ", — говорится в сообщении.
ГСЧС сообщают, что бригады облэнерго уже работают над возобновлением электроснабжения.
Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение: местами погода будет ветреной и снежной.