Негода в Україні знеструмила 94 населених пункти: у яких регіонах немає світла

Над відновленням електропостачання вже працюють.
У п'яти областях України через сильний вітер залишились без світла 94 населені пункти.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 год. 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 94 населені пункти у 5 областях (Сумська – 30, Чернігівська – 25, Київська – 21, Житомирська – 15 та Донецька – 3)", — йдеться у повідомленні.
ДСНС повідомляють, що бригади обленерго вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження: місцями погода буде вітряною і сніжною.