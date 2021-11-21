Негода в Україні знеструмила 94 населених пункти: у яких регіонах немає світла

Негода в Україні знеструмила 94 населених пункти: у яких регіонах немає світла

Над відновленням електропостачання вже працюють.

У п'яти областях України через сильний вітер залишились без світла 94 населені пункти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 94 населені пункти у 5 областях (Сумська – 30, Чернігівська – 25, Київська – 21, Житомирська – 15 та Донецька – 3)", — йдеться у повідомленні.

ДСНС повідомляють, що бригади обленерго вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження: місцями погода буде вітряною і сніжною.

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