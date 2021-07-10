В Украине повысят пенсии военным: детали

Это решение призвано уменьшить имеющиеся диспропорции.

Зеленский поставил задачу правительству "принять меры для восстановления справедливости в выплате пенсий военным пенсионерам".

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.

Также читайте Зеленский назначил Ермаку нового заместителя: в Офисе президента появился чиновник Януковиче

"Для восстановления справедливости Министерство социальной политики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Соответствующее постановление Кабинет Министров Украины примет на следующем заседании", — говорится в сообщении.

Предполагается, что с 1 июля этого года будет установлена доплата в размере 2000 гривен для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 гривен. Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен.

Напомним, украинцам перечислили пенсии: кто и сколько получит. Пенсии в Украине на протяжении 2021 года повысят еще дважды.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку