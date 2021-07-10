Евросоюз хочет до конца июля вакцинировать не менее 70% населения

Вакцин для прививки хватит.

Европейский союз хочет до конца июля вакцинировать от COVID не менее 70% взрослого населенные.

Об этом со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пеовидомляе Reuters.

Отмечается, что в ЕС есть достаточно вакцины для этого. "Евросоюз сдержал свое слово. В эти выходные мы доставили достаточно вакцин странам-членам, чтобы в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС", — сообщила она.

По ее словам, ЕС готов поставлять еще больше препаратов от COVID-19. В частности, и против новых мутировавших штаммов. Кроме американо-немецкой вакцины Pfizer и BioNTech, закупают препараты других производителей. Так, на прошлой неделе был заказан почти 40 млн дополнительных доз американских вакцин Johnson & Johnson.

Как сообщалось, позволить колоть третью дозу вакцины — с такой просьбой к американскому и европейскому регуляторов в ближайшее время обратится компания Pfizer-BioNTech. Производители пришли к выводу, что третью прививку может понадобиться через полгода-год после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты. В компании проанализировали данные пациентов из США и пришли к выводу — за шесть месяцев эффективность вакцины падает до почти 80%.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку