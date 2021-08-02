В Украине выросло производство мяса индейки

Причина — повышение спроса.

В Украине растет производство мяса индейки.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Так за первые полгода 2021 года его удалось увеличить почти на 3%. Сейчас свежего и охлажденного продукта более 12,5 тысячи тонн. Обусловлен рост производства мяса индейки популярностью среди украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что на украинских рынках и в магазинах подорожала курятина. Отмечается, что по состоянию на середину июля средняя цена производителей кур составляла 55,99 грн/кг — это на 16% больше, чем в прошлом году. По сравнению с июнем ценники выросли на 5%.

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