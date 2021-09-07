В Умани в общежитии произошел пожар: пострадали шестеро несовершеннолетних

Четверо отравились угарным газом, а двое поранились стеклом, когда пытались вылезти через окно.
В общежитии Уманского национального университета садоводства произошел пожар. Спасатели эвакуировали около 30 человек.
Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.
По предварительной информации, пострадали шесть человек. Четверо несовершеннолетних отравились угарным газом. Медики оказывают им помощь в местной больнице. Двое несовершеннолетних получили травмы стеклом. Во время пожара на первом этаже они пытались выбраться на улицу через окно.
Устанавливаются причины возгорания.
Напомним, что в Умани спасатели потушили костер, который развели паломники на балконе.