В Умани в общежитии произошел пожар: пострадали шестеро несовершеннолетних

В Умани в общежитии произошел пожар: пострадали шестеро несовершеннолетних

Четверо отравились угарным газом, а двое поранились стеклом, когда пытались вылезти через окно.

В общежитии Уманского национального университета садоводства произошел пожар. Спасатели эвакуировали около 30 человек.

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

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По предварительной информации, пострадали шесть человек. Четверо несовершеннолетних отравились угарным газом. Медики оказывают им помощь в местной больнице. Двое несовершеннолетних получили травмы стеклом. Во время пожара на первом этаже они пытались выбраться на улицу через окно.

Устанавливаются причины возгорания.

Напомним, что в Умани спасатели потушили костер, который развели паломники на балконе.

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