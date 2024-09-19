В Винницкой области мужчина изнасиловал двух девочек

Жмеринский горрайонный суд признал виновным 29-летнего местного жителя в совершении особо тяжких преступлений. Следователями доказаны факты насилия мужчиной над двумя девочками в возрасте 13 и 14 лет.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

"В марте 2023 года правонарушитель пригласил 13-летнюю потерпевшую, с которой познакомился в социальных сетях, в свой дачный дом. Пользуясь своими возрастными и физическими преимуществами, удерживая руки малолетней, он изнасиловал девочку. Также следователями собраны доказательства причастности фигуранта к еще одному аналогичному случаю. В 2018 году он при подобных обстоятельствах изнасиловал 14-летнюю девочку", — рассказали в полиции.

Суд первой инстанции признал злоумышленника виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 3 ст. 156-1 (Домогательство ребенка для сексуальных целей) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание — лишение свободы на 14 лет.

Напомним, в Житомирской области мужчина изнасиловал девушку, которая пришла на день рождения к подруге.

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