У Вінницькій області чоловік зґвалтував двох дівчаток

Жмеринський міськрайонний суд визнав винним 29-річного місцевого жителя у вчиненні особливо тяжких злочинів. Слідчими доведено факти насильства чоловіком над двома дівчатками, віком 13 та 14 років.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

"У березні 2023 року правопорушник запросив 13-річну потерпілу, з якою познайомився у соціальних мережах, до свого дачного будинку. Користуючись своїми віковою та фізичною перевагами, утримуючи руки малолітньої, він зґвалтував дівчинку. Також слідчими зібрані докази причетності фігуранта до ще одного аналогічного злочину. 2018 року він за схожих обставин зґвалтував 14-річну дівчинку", - розповіли у поліції.

Суд першої інстанції визнав зловмисника винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 3 ст. 156-1 (Домагання дитини для сексуальних цілей) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання - позбавлення волі на 14 років.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік зґвалтував дівчину, яка прийшла на день народження до подруги.

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