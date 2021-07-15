Верховная Рада приняла в первом чтении закон об онлайн-прописке

Место жительства можно будет зарегистрировать онлайн. Понадобится всего 10 минут на регистрацию и сутки на обработку.

Верховная Рада поддержала в первом чтении и за основу проект закона №5463 об изменении места регистрации онлайн.

Об этом сообщает Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины, ссылаясь на заседание правительства 15 июля.

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"Принятый законопроект окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства в ID-карте. Вместо хождения по нескольким учреждениям и месяцев ожидания — 10 минут на заполнение заявления и сутки на его обработку. Также регистрация не будет влиять на жизненные ситуации, в частности, оформление пенсии или получение медицинской помощи", — говорится в сообщении Минцифры.

Воспользоваться услугой очень легко. На портале Дія выберите пункт "Регистрация места проживания" и заполните заявление. Владелец жилья, где вы живете, сможет подтвердить запрос и позволить зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества. Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена в течение суток.

Напомним, Украина переходит в онлайн. Все подробности раскрыл министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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