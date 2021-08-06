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Стало плохо: в центре Бердянска внезапно умер молодой парень

Стало плохо: в центре Бердянска внезапно умер молодой парень

pixabay.com

Медики пытались реанимировать парня.

В центре Бердянска в Запорожской области посреди улицы умер молодой парень.

Об этом сообщает brd24.com.

Парень шел набережной по улице Горького. Там ему внезапно стало плохо. Прохожие вызвали медиков, которые пытались реанимировать мужчину. Однако он умер. На вид покойному 25 лет.

В полиции факт смерти подтвердили. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, в Виннице мужчина, которому вырвали зуб, умер в свой день рождения

Также в Житомире умер 30-летний мужчина, которого отказались госпитализировать.

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