Стало плохо: в центре Бердянска внезапно умер молодой парень

Медики пытались реанимировать парня.

В центре Бердянска в Запорожской области посреди улицы умер молодой парень.

Об этом сообщает brd24.com.

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Парень шел набережной по улице Горького. Там ему внезапно стало плохо. Прохожие вызвали медиков, которые пытались реанимировать мужчину. Однако он умер. На вид покойному 25 лет.

В полиции факт смерти подтвердили. Личность погибшего устанавливается.

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