Стало плохо: в центре Бердянска внезапно умер молодой парень

Медики пытались реанимировать парня.
В центре Бердянска в Запорожской области посреди улицы умер молодой парень.
Об этом сообщает brd24.com.
Парень шел набережной по улице Горького. Там ему внезапно стало плохо. Прохожие вызвали медиков, которые пытались реанимировать мужчину. Однако он умер. На вид покойному 25 лет.
В полиции факт смерти подтвердили. Личность погибшего устанавливается.
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