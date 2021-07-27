Во Львове на территории медуниверситета сгорели 4 автомобиля

Возгорание возникло утром, о чем на 101 сообщили сразу несколько очевидцев.

Три автомобиля сгорели полностью и один частично из-за пожара на территории медуниверситета во Львове.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Возгорание возникло утром, о чем на 101 сообщили сразу несколько очевидцев. Была угроза, что огонь перекинется на помещение морга, ведь авто были припаркованы возле него. Однако пожарные вовремя сработали и за полчаса ликвидировали пожар.

Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливает полиция.

Новости Украины: на территории медуниверситета во Львове полностью выгорели три авто

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