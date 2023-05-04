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Воздушная тревога охватила пол Украины: карта

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
9186
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога охватила пол Украины: карта

Большую часть Украины охватила воздушная тревога. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Украинцев снова разбудили воздушные тревоги.

В ночь на 4 мая 2023 года в большой части украинских областей объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, прислушивайтесь к сообщениям официальных властей.

Не забывайте о правиле "двух стен".

Находитесь в безопасных местах до завершения воздушной тревоги!

Соблюдайте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видеоматериалы – не помогайте врагу.

Тревогу в самом Киеве не дают с расчетом сбития целей на подлете

Об этом информируют мониторинговые группы.

Напомним, что в Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка : на борту 8 "Калибров".

Также на Донбассе раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
9186
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