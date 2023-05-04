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В Запорожье раздаются взрывы — соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3548
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожье раздаются взрывы — соцсети

В Украине снова раздаются воздушные тревоги

Идет очередная тревожная ночь в Украине.

В Запорожье ночью на 4 мая раздались взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

В области объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях

Напомним, что в Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка: на борту 8 "Калибров".

"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Соблюдайте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!", - заявил Юрий Малашко, глава Запорожской ОВА. 

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