В Запорожье раздаются взрывы — соцсети

Идет очередная тревожная ночь в Украине.
В Запорожье ночью на 4 мая раздались взрывы.
Об этом сообщают в соцсетях.
В области объявлена воздушная тревога.
Находитесь в укрытиях
Напомним, что в Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка: на борту 8 "Калибров".
"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Соблюдайте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!", - заявил Юрий Малашко, глава Запорожской ОВА.
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