В Запорожье раздаются взрывы — соцсети

В Запорожье ночью на 4 мая раздались взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

В области объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях

Напомним, что в Черном море увеличилась вражеская корабельная группировка: на борту 8 "Калибров".

"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Соблюдайте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!", - заявил Юрий Малашко, глава Запорожской ОВА.