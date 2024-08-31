Враг пошел на штурм Красногоровки: какой результат

Утром 31 августа оккупанты штурмовали Красногоровку. Он шел на 3 танках и 5 БМП с пехотой.

Об этом рассказал в эфире Киев24 городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин.

"Очень оперативно сработали. До этого технику не использовали, все больше были пехотные штурмы. Но сегодня утром пошел. Результат, как говорится, "на лицо". Практически моментально всеми средствами поражения, артиллерия, FPV, очень хорошо отработали"

Напомним , ВСУ могут потерять прифронтовый город Красногоровка. Накануне подобную информацию в сети опубликовал журналист Юрий Бутусов. В этом он обвинил комбригу 59 бригады. Свое мнение по этому поводу высказала и нардепка Марианна Безуглая.

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