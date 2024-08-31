Ворог пішов на штурм Красногорівки: який результат

Зранку 31 серпня окупанти штурмували Красногорівку. Він йшов на 3 танках та 5 БМП з піхотою.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін.

"Дуже оперативно спрацювали. До цього техніку не використовували, все більше були піхотні штурми. Але сьогодні зранку пішов. Результат, як то кажуть, "на ліцо". Практично моментально усіма засобами ураження, артилерія, FPV, дуже гарно відпрацювали"

Нагадаємо, ЗСУ можуть втратити прифронтове місто Красногорівка. Напередодні таку інформацію в мережі опублікував журналіст Юрій Бутусов. В цьому він звинуватив комбрига 59 бригади. Свою думку щодо цього висловила і нардепка Мар'яна Безугла.

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