ВСУ отразили наступление оккупантов на Бахмутском направлении вблизи Кодемы

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Бахмут.

Они в прошлые сутки пытались штурмовать близ села Кодема, и в который раз ВСУ всыпали им там перца.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении обстрелов со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка.

"Враг задействовал авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцева. Безуспешно пытался вести наступление в направлении Майское — Кодема", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ отразили вражеские попытки штурма на Славянском направлении.

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