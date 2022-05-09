Вы можете помочь украинцам без жилья: как это сделать Новости компаний

Вы можете помочь украинцам без жилья: как это сделать Новости компаний

С начала военных действий около 6 млн украинцев были вынуждены выехать из Украины в соседние страны, а более 2 млн являются внутренними переселенцами в пределах Украины. Однако и сейчас, к сожалению, эти цифры постоянно растут.

Сегодня народ Украины мужественно защищает свою землю от российских оккупантов. Пострадали и разрушены инфраструктура и жилье. Многие люди, в основном — женщины, дети и старики, — были вынуждены покинуть свои города и села, ища убежища в более безопасных уголках Украины.

В эти дни весь украинский народ сплотился перед страшной опасностью.

Компания «АВ металл групп» с первых дней войны активно помогает украинцам, покинувшим дома и пострадавшим от военных действий.

На базе нескольких филиалов в Киеве, Ивано-Франковске и Львове, а также других небольших городах и поселках, компания оборудует жилье для переселенцев.

Сейчас ведутся ремонтные работы, и уже в мае планируется предоставить временное жилье тем, кто в этом наиболее нуждается.

Оборудованные комнаты подходят для продолжительного проживания. Люди смогут жить в них столько, сколько нужно. Оснащены спальные места, есть кухня, душевые, отдельные санузлы, предусмотрены игровые комнаты для детей.

Сотрудники «АВ металл групп» прикладывают максимум усилий, чтобы всем, кто будет здесь жить, было уютно и комфортно.

Скоро ремонт будет завершен, и уже сейчас есть необходимость в бытовых вещах, необходимых для оснащения комнат.

Просим всех небезразличных приобщиться!

Если у вас есть подержанные (но в хорошем состоянии), ненужные или лишние предметы из списка, а также желание помочь финансово или новыми вещами, будем благодарны!

Список необходимого:

Кровати

Матрацы, ковры

Постельное белье, шторы, карнизы

Посуда: кастрюли, сковороды, тарелки, вилки, ложки, чашки, стаканы

Мебель: шкафы, столы, стулья

Электроплиты

Микроволновые плиты

Чайники

Холодильники

Стиральные машины

Вся страна сейчас работает как единый организм. Мы уверены, что помогать Украине может каждый: своими силами, материально, информационно, своей солидарной позицией и психологической поддержкой, активностью и человечностью.

Мы благодарны каждому, кто в это сложное время выполняет свой профессиональный долг: защищает нашу страну и лечит раненых, помогает переселенцам и печет хлеб, проводит посевную и учит детей, оказывает сопротивление вражеской пропаганде, производит металл или восстанавливает разрушенные коммуникации. Каждому, кто прилагает усилия к победе Украины над жестоким агрессором!

Работаем для победы. Слава Украине!

Контактное лицо, через которое можно передать помощь:

Калашникова Татьяна (Viber/Telegram/WhatsApp) – 063 329 92 3