Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вы можете помочь украинцам без жилья: как это сделать Новости компаний

Дата публикации
Просмотры
653
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вы можете помочь украинцам без жилья: как это сделать

С начала военных действий около 6 млн украинцев были вынуждены выехать из Украины в соседние страны, а более 2 млн являются внутренними переселенцами в пределах Украины. Однако и сейчас, к сожалению, эти цифры постоянно растут.

Сегодня народ Украины мужественно защищает свою землю от российских оккупантов. Пострадали и разрушены инфраструктура и жилье. Многие люди, в основном — женщины, дети и старики, — были вынуждены покинуть свои города и села, ища убежища в более безопасных уголках Украины.

В эти дни весь украинский народ сплотился перед страшной опасностью.

Компания «АВ металл групп» с первых дней войны активно помогает украинцам, покинувшим дома и пострадавшим от военных действий.

На базе нескольких филиалов в Киеве, Ивано-Франковске и Львове, а также других небольших городах и поселках, компания оборудует жилье для переселенцев.

©

Сейчас ведутся ремонтные работы, и уже в мае планируется предоставить временное жилье тем, кто в этом наиболее нуждается.

Оборудованные комнаты подходят для продолжительного проживания. Люди смогут жить в них столько, сколько нужно. Оснащены спальные места, есть кухня, душевые, отдельные санузлы, предусмотрены игровые комнаты для детей.

©

Сотрудники «АВ металл групп» прикладывают максимум усилий, чтобы всем, кто будет здесь жить, было уютно и комфортно.

©

Скоро ремонт будет завершен, и уже сейчас есть необходимость в бытовых вещах, необходимых для оснащения комнат.

Просим всех небезразличных приобщиться!

Если у вас есть подержанные (но в хорошем состоянии), ненужные или лишние предметы из списка, а также желание помочь финансово или новыми вещами, будем благодарны!

Список необходимого:

  • Кровати
  • Матрацы, ковры
  • Постельное белье, шторы, карнизы
  • Посуда: кастрюли, сковороды, тарелки, вилки, ложки, чашки, стаканы
  • Мебель: шкафы, столы, стулья
  • Электроплиты
  • Микроволновые плиты
  • Чайники
  • Холодильники
  • Стиральные машины

Вся страна сейчас работает как единый организм.  Мы уверены, что помогать Украине может каждый: своими силами, материально, информационно, своей солидарной позицией и психологической поддержкой, активностью и человечностью.

Мы благодарны каждому, кто в это сложное время выполняет свой профессиональный долг: защищает нашу страну и лечит раненых, помогает переселенцам и печет хлеб, проводит посевную и учит детей, оказывает сопротивление вражеской пропаганде, производит металл или восстанавливает разрушенные коммуникации. Каждому, кто прилагает усилия к победе Украины над жестоким агрессором!

Работаем для победы. Слава Украине!

Контактное лицо, через которое можно передать помощь:

Калашникова Татьяна (Viber/Telegram/WhatsApp) – 063 329 92 3

Дата публикации
Просмотры
653
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация