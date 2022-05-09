Ви можете допомогти українцям без житла: як це зробити Новини компаній

Ви можете допомогти українцям без житла: як це зробити Новини компаній

З початку військових дій близько 6 млн українців були змушені виїхати з України до інших країн, а більш ніж 2 млн стали внутрішніми переселенцями.

Однак і зараз, на жаль, ці цифри постійно зростають. Народ України мужньо захищає свою землю від російських окупантів, страждаючи від руйнування інфраструктури та житла. Багато людей, насамперед — жінки, діти та люди похилого віку, — вимушені покинути свої міста і села, шукаючи притулку у безпечніших куточках України.

Наразі весь український народ згуртувався перед страшною загрозою.

Компанія «АВ метал груп» з перших днів війни активно долучилася до надання допомоги своїм співвітчизникам, які залишились без житла та постраждали від військових дій.

На базі декількох філій, а саме в Києві, Івано-Франківську і Львові, а також в інших невеликих містах та селищах, компанія обладнує житло для переселенців.

Зараз ще тривають ремонтні роботи, але вже в травні заплановано надавати місця для прихистку тим, хто цього найбільш потребує.

Кімнати цілком придатні для тривалого проживання. Люди зможуть жити в них стільки, скільки потрібно. Обладнано спальні місця, кухня, душові, окремі санвузли, передбачені навіть ігрові дитячі кімнати.

Співробітники «АВ метал груп» прикладають максимум зусиль, щоб усім, хто тут житиме, було затишно і комфортно.

Наразі ремонт завершується й існує потреба в оснащенні найнеобхіднішими речами.

Просимо долучитися всіх небайдужих!

Якщо у вас є вживані (але в хорошому стані), непотрібні або зайві предмети зі списку, бажання допомогти фінансово чи новими речами, будемо дуже вдячні!

Перелік необхідного:

Ліжка

Матраци, ковдри

Постільна білизна, штори, карнизи

Посуд: каструлі, сковороди, тарілки, вилки, ложки, чашки, склянки

Меблі: шафи, столи, стільці

Електроплити

Мікрохвильові плити

Чайники

Холодильники

Пральні машини

Вся країна зараз працює як єдиний організм. Впевнені, що допомагати Україні може кожен: своїми силами, матеріально, інформаційно, своєю солідарною позицією та психологічною підтримкою, активністю та людяністю.

Ми вдячні кожному, хто в цей надскладний час робить свою професійну справу: захищає нашу країну та лікує поранених, допомагає переселенцям та випікає хліб, проводить посівну та вчить дітей, чинить інформаційний спротив ворожій пропаганді, виробляє метал або відбудовує зруйновані комунікації. Кожному, хто докладає зусиль до перемоги України над підступним і жорстоким агресором!

Працюємо для перемоги. Слава Україні!

Контактна особа, через яку можна передати допомогу:

Калашнікова Тетяна (Viber/Telegram/WhatsApp) - 063 329 92 39