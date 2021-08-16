Вышли из дома и не вернулись: под Тернополем загадочно исчезла мать с двумя детьми

Пропавшую женщину зовут Ольга Онищук. Ее сыновей — Александр и Михаил.

В с. Белая, что под Тернополем, исчезла 27-летняя мать с двумя сыновьями в возрасте 6 и 10 лет. Они вечером, 15 августа, вышли из дома и не вернулись.

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Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Пропавшую женщину зовут Ольга Онищук. Ее сыновей — Александр и Михаил. Рост пропавшей женщины 160 см. Она худощавого телосложения, глаза карие, темные короткие волосы. Была одета в черные спортивные штаны и синюю футболку.

Если вы видели данных лиц, знаете любую информацию об их местонахождении, звоните в Тернополе: (0352) 43-61-17, 068-569-55-45.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Напомним, правоохранители уже две месяца разыскивают 21-летнюю мать и ее 4-летнюю дочь из села Рашков Черновицкой области, которые поехали в Хмельницкую область и загадочно исчезли.

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