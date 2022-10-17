За неделю энергетики из ВСУ вернули свет для 90 тыс. семей

За неделю с 10 по 16 октября энергетики компании ДТЭК вернули свет 90 тысяч семей в 159 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, из-за разрушения электросетей в Донецкой области энергоснабжение восстановило более 46 тысяч жителей области в 57 населенных пунктах.

Кроме того, отмечается, что тяжелые повреждения испытывает также энергетическая инфраструктура Днепропетровщины.

«Всего за неделю энергетики возобновили электроснабжение почти 44 тысяч семей в 102 населенных пунктах Днепропетровщины. Энергетики оперативно приступают к ремонтам и делают все необходимое, чтобы возобновить электроснабжение, как только получают разрешения на проведение работ от ГСЧС и ВСУ», — сообщили в компании.

Из-за российских террористических атак по объектам энергетической инфраструктуры, по распоряжению НЭК Укрэнерго в некоторых регионах страны могут вводиться стабилизационные отключения электроэнергии для того, чтобы избежать масштабных аварий. Они могут продолжаться, пока госэнергокомпания НЭК Укрэнерго не восстановит все поврежденные элементы энергосистемы. Информация о потенциальных отключениях будет размещена на сайтах облэнерго.

«Однако каждый украинец может помочь энергетикам справиться с атаками врага. Просим всех разумно потреблять электроэнергию – включать энергоемкие приборы поочередно в часы пиковой нагрузки утром с 8.00 до 11.00 и вечером с 18.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.д.», – сообщили в компании.