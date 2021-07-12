За сутки в Украине утонули 32 человека: "рекорды" в областях

Спасатели утверждают, что люди не соблюдают правила безопасного поведения на водоемах.

На украинских водоемах, 11 июля, утонули 32 человека, из них — пятеро детей.

По данным службы ГСЧС, с начала июля утонуло 124 человека, из них — 16 детей.

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"Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику. Однако даже такая неутешительная ситуация не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения", — говорится в сообщении.

На Львовщине утонуло 5 человек.

На реке Быстрица Солотвинская в городе Ивано-Франковск под автомобильным мостом утонул человек. Спасатели совместно с прохожими обнаружили человека в воде, вытащили на берег и передали работникам скорой неотложной медицинской помощи, проводили реанимационные мероприятия, однако те констатировали смерть.

Во время купания в Петренковском озере города Харьков погиб 16-летний парень.

В Кривом Роге во время катания на катамаране человек нырнул в воду и исчез.

Каменский район, г. Вольногорск — во время купания детей в карьере исчезла девочка. Работниками Национальной полиции в 8 метров от берега обнаружено тело ребенка и доставлено на берег.

Днепр. От местных жителей поступило сообщение о том, что в водоеме обнаружено тело без признаков жизни. Личным составом ГУ ГСЧС с помощью лодки и кошмы на расстоянии 2 м от берега было обнаружено тело мужчины, его изъяли из воды, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

На реке Днепр города Черкассы, в районе пляжа "Казбетский", на расстоянии около 30 метров от берега обнаружено тело человека. Водолазы подняли тело мужчины и передали работникам милиции.

Киев, на озере в Беличанском лесу Святошинского района утонул человек. Водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения и правоохранители обнаружили тело на расстоянии 20 м от берега на глубине 3 метров. Как оказалось, это человек 28 лет. По свидетельствам друзей, перед тем, как пойти купаться, они вместе употребляли алкогольные напитки на берегу.

Одесская область. Спасатели нашли тело погибшего рыбака, который упал с лодки в воду на реке Днестр.

Спасатели еще раз напоминают правила поведения на воде

1. Помните — отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах.

2. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах.

3. Никогда не ныряйте в незнакомых местах, не прыгайте в воду с сооружений, не приспособленных для этого.

4. Не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки.

5. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

6. Не организовывайте в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся.

7. Не приближайтесь к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи вас.

8. Не загрязняйте и засоряйте водные объекты и территорию пляжей.

9. Не подавайте ложные сигналы тревоги.

10. Температура воды должна быть не ниже 17 °С.

11. Плавайте в воде не более 20 минут.

12. Следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

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