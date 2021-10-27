Заведения питания в "красных" регионах Украины страдают от убытков

Ограничения "красного" уровня не действуют, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы.

За неделю заведения питания в "красной" зоне потеряли почти 34% выручки. Соответствующее исследование провела одна из компаний по автоматизации кафе и ресторанов.

Об этом сообщили в эфире "Сніданку з 1+1" в экономическом обзоре 27 октября.

Так, согласно данным исследования, падение наблюдалось в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Одесской областях. Причиной является уменьшение потока клиентов. В целом эксперты наблюдают уменьшение выручки и в других карантинных зонах – в среднем на 22%.

Напомним, что по состоянию на 27 октября в Украине "красные" уже 8 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская. С 30 октября "покраснеют" еще 7 областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

"Красный" уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений, которые вводятся в регионах, в частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

За неделю заведения питания в красной зоне потеряли почти 34 % выручки – Экономические новости

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