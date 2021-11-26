Зеленский назначил новых судей КСУ: что о них известно

Новые судьи КСУ назначены по квоте Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым назначал двух новых судей Конституционного суда Украины.

Соответствующие указы №596 и №597 появились на сайте президента 26 ноября.

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Согласно документам, судьями Конституционного суда Украины стали Александр Петришин и Оксана Грищук. Они предназначены по квоте Зеленского.

Как сообщают в ОП, избрание кандидатур проходило по процедуре открытого и прозрачного конкурса. 17 августа 2021 года президент создал конкурсную комиссию, в состав которой вошли семеро ведущих специалистов в сфере конституционного права, среди которых трое известных представителей международных институций, а именно Мирослав Выжиковский, Спиридон Флогаитис, Богдан Футей.

"Участие в конкурсе изъявили желание принять 22 отечественных юриста, в том числе эксперты ОБСЕ, судьи, члены ЦИК, ученые, адвокаты и т.д. Семеро из них были определены конкурсной комиссией как наиболее достойные и профессиональные. По результатам проведенных с этими кандидатами собеседований Владимир Зеленский определил среди них двух наиболее профессиональных", — отмечают в пресс-службе главы Украины.

Скорее всего, Александр Петришин и Оксана Грищук назначены вместо уволенных судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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Что известно об Александре Петришине

Новоназначенный судья КСУ – президент Национальной академии правовых наук Украины. Родился 30 апреля 1960 г. родом из Хмельницкой обл. В 1985 г. окончил Харьковский юридический институт (ныне – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого). В 2007–2010 гг. – вице-президент, с декабря 2010 г. до 3 марта 2016 г. – первый вице-президент, а с 3 марта 2016 г. – президент Национальной академии правовых наук Украины. В то же время, заведующий кафедрой теории государства и права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Автор многочисленных публикаций. Участвовал в разработке проектов изменений и дополнений к Конституции Украины, законам Украины. Заслуженный деятель науки и техники Украины (2004). Награжден орденом "За заслуги" III степени (2020), Золотой медалью Национальной академии искусств Украины (2018), Медалью Национальной академии педагогических наук Украины "Григорий Сковорода" (2018).

ФОТО: Александр Петришин/НАПРН Украины

Что известно об Оксане Грищуке

Грищук Оксану Викторовну – профессор Львовского национального университета им. Ивана Франко. Родилась в 1977 году, родом из Львова. В 1999 году окончила с отличием юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Проходила научные стажировки за границей в Венском университете в 2001 году, Вроцлавском университете в 2004 году, Католическом университете имени Иоанна Павла II в городе Люблин в 2011 году, Университете Ченстохова в 2019 году. Под руководством Грищук О. В. защищено 12 кандидатских диссертаций.

Фото: Оксана Грищук/Facebook

По открытой информации, отец Виктор Грищук — член Высшего совета правосудия и один из трех его членов, которые, по информации Национального антикоррупционного бюро Украины, связаны с председателем Окружного административного суда города Киева Павлом Волком. В 2014 году Оксана Грищук купила дом во Львовской области, площадью 373 кв. м, и две квартиры во Львове — 43 и 71 кв. м, стоимость которых она не задекларировала. Имеет автомобиль Lexus 2010 выпуска, приобретенный в 2012 году за 280 тыс. грн.

Напомним, Тупицкий уволен в марте 2020 года, до этого его несколько месяцев отстраняли от должности, поскольку ему объявили подозрение в рамках уголовного дела.