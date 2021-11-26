Зеленский назначил новых судей КСУ: что о них известно

Новые судьи КСУ назначены по квоте Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым назначал двух новых судей Конституционного суда Украины.
Соответствующие указы №596 и №597 появились на сайте президента 26 ноября.
Согласно документам, судьями Конституционного суда Украины стали Александр Петришин и Оксана Грищук. Они предназначены по квоте Зеленского.
Как сообщают в ОП, избрание кандидатур проходило по процедуре открытого и прозрачного конкурса. 17 августа 2021 года президент создал конкурсную комиссию, в состав которой вошли семеро ведущих специалистов в сфере конституционного права, среди которых трое известных представителей международных институций, а именно Мирослав Выжиковский, Спиридон Флогаитис, Богдан Футей.
"Участие в конкурсе изъявили желание принять 22 отечественных юриста, в том числе эксперты ОБСЕ, судьи, члены ЦИК, ученые, адвокаты и т.д. Семеро из них были определены конкурсной комиссией как наиболее достойные и профессиональные. По результатам проведенных с этими кандидатами собеседований Владимир Зеленский определил среди них двух наиболее профессиональных", — отмечают в пресс-службе главы Украины.
Скорее всего, Александр Петришин и Оксана Грищук назначены вместо уволенных судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Что известно об Александре Петришине
Новоназначенный судья КСУ – президент Национальной академии правовых наук Украины. Родился 30 апреля 1960 г. родом из Хмельницкой обл. В 1985 г. окончил Харьковский юридический институт (ныне – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого). В 2007–2010 гг. – вице-президент, с декабря 2010 г. до 3 марта 2016 г. – первый вице-президент, а с 3 марта 2016 г. – президент Национальной академии правовых наук Украины. В то же время, заведующий кафедрой теории государства и права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Автор многочисленных публикаций. Участвовал в разработке проектов изменений и дополнений к Конституции Украины, законам Украины. Заслуженный деятель науки и техники Украины (2004). Награжден орденом "За заслуги" III степени (2020), Золотой медалью Национальной академии искусств Украины (2018), Медалью Национальной академии педагогических наук Украины "Григорий Сковорода" (2018).
Что известно об Оксане Грищуке
Грищук Оксану Викторовну – профессор Львовского национального университета им. Ивана Франко. Родилась в 1977 году, родом из Львова. В 1999 году окончила с отличием юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Проходила научные стажировки за границей в Венском университете в 2001 году, Вроцлавском университете в 2004 году, Католическом университете имени Иоанна Павла II в городе Люблин в 2011 году, Университете Ченстохова в 2019 году. Под руководством Грищук О. В. защищено 12 кандидатских диссертаций.
По открытой информации, отец Виктор Грищук — член Высшего совета правосудия и один из трех его членов, которые, по информации Национального антикоррупционного бюро Украины, связаны с председателем Окружного административного суда города Киева Павлом Волком. В 2014 году Оксана Грищук купила дом во Львовской области, площадью 373 кв. м, и две квартиры во Львове — 43 и 71 кв. м, стоимость которых она не задекларировала. Имеет автомобиль Lexus 2010 выпуска, приобретенный в 2012 году за 280 тыс. грн.
Напомним, Тупицкий уволен в марте 2020 года, до этого его несколько месяцев отстраняли от должности, поскольку ему объявили подозрение в рамках уголовного дела.